Montoro malore mentre fa rifornimento alla stazione di servizio | muore 49enne

Montoro, in provincia di Avellino. Un uomo di 49 anni, di nome Sabatino, è deceduto nelle scorse ore a seguito di un malore fulminante mentre si trovava presso una stazione di servizio nella frazione Caliano.

