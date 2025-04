Laprimapagina.it - Montone. Il Comune punta sulle fonti rinnovabili per un futuro sostenibile: approvata la nascita della CER

Ildiha dato il via ufficiale alla sua Comunità Energetica Rinnovabile (CER), con l’approvazione unanime del Consiglio comunale durante l’ultima seduta. Questo ambizioso progetto mira a promuovere l’uso di energia rinnovabile, rispondendo così agli obiettivi dell’Unione Europea di ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030.La CER ha come obiettivo principale quello di generare benefici ambientali, economici e sociali per i suoi soci e per le comunità locali, privilegiando il benessere collettivo rispetto al profitto. Il progetto, sviluppato daldi, è stato condiviso con i cittadini in un’assemblea pubblica, durante la quale sono stati distribuiti i moduli per manifestare il proprio interesse. I moduli sono inoltre disponibili sul sito ufficiale, dove è possibile consultare anche lo StatutoFondazione.