Montevarchi trionfa contro Fezzanese | vittoria cruciale per la salvezza in Serie D

Montevarchi ha affossato la Fezzanese, maglia nera del girone, festeggiando una vittoria attesa dal 19 gennaio e preziosa come un diamante. Fondamentali i tre punti in chiave salvezza, perché il 3–1 griffato dalle reti del centravanti Tommasini, del cannoniere Orlandi e del difensore Farini, porta i rossoblù quota 37 in classifica. E adesso, a quattro turni dalla fine della regular season, la permanenza in categoria senza dover passare dalle forche caudine dei playout sembra più vicina. Gli aquilotti hanno onorato al meglio la missione, sfoderando l'approccio giusto alla partita e soltanto sul 3-0 l'intensità è calata tanto da concedere ai liguri il gol di Mariotti: "Bisognava vincere e l'abbiamo fatto – ha commentato Atos Rigucci – tirando fuori gli artigli.

