Montesport sconfitta 0-3 da Tirabassi e Vezzali in una partita combattuta

Montesport Fi 0 Tirabassi e Vezzali 3 Montesport: Galli, Cantini, Lazzeri, Eifelli, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Bruni, Dri. Castellani (L). All. Contrario e Benini. Tirabassi e Vezzali Re: Muzi, Frignani, Pinarello, Coveccia, Maghenzani, Rossi, Pratissoli, Ndiaye, Magnani, Bonato, Caramaschi, Mantovani. Bici (L). All: Longa Parziali: 20-25, 23-25, 19-25 MONTESPERTOLI - Niente da fare per la Montesport che non riesce a strappare punti, seppur lottando, ad un Tirabassi e Vezzali, e che deve arrendersi con il punteggio di 0-3. Nel primo parziale Tirabassi e Vezzali parte subito con il piede sull'acceleratore, poi la Montesport riduce gli errori e riesce a portarsi sul 18-20. Le emiliane però alzano il ritmo, e chiudono il set 20-25. Inizio di secondo set equilibrato poi è la Montesport a mettere la testa avanti, cercando poi di gestire il vantaggio (20-15).

