Anteprima24.it - Montesarchio, ‘Cultura della Legalità’: i Carabinieri incontrano gli studenti dei Licei

Tempo di lettura: 2 minutiAnche per l’anno scolastico in corso, come avvenuto per gli anni precedenti, iCompagnia diproseguono nel loro impegno nella formazione civica delle nuove generazioni, attraverso il progetto denominato “CulturaLegalità”, che consiste in una serie di incontri didattici nelle scuole e visite all’interno dei reparti dell’Arma. Dopo aver ospitato la scorsa settimana i piccoliscuola elementare del plesso “Ponteligno” dell’istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di(BN) all’internoloro sede di via Napoli, idihanno incontrato stamattina, nell’Auditorium del Liceo Enrico Fermi, un centinaio didelle classi seconde, per sensibilizzarli sul temalegalità ed accrescere in loro la consapevolezza dell’importanzasicurezza, favorendo la conoscenza ed il rispetto delle regole.