Montecatini | lavori Rfi in piazza Italia ci siamo Rinasce la fontana del Mazzoni

Montecatini, 8 aprile 2025 – “I lavori di rifacimento del piazzale esterno della stazione Montecatini-Monsummano, che prevedono anche il recupero e la riattivazione della fontana ideata da Angiolo Mazzoni, inizieranno tra la la fine di giugno e l’inizio di luglio, con un investimento di due milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana”. È stato il sindaco Claudio Del Rosso, ieri pomeriggio, a dare la notizia della tanto attesa attivazione del cantiere. Accanto a lui, ha voluto il suo predecessore Luca Baroncini, in segno di riconoscimento e stima per l’impegno profuso durante il suo mandato per l’opera. “È un piacere averlo accanto a me in questa occasione – ha sottolineato Del Rosso –. L’inizio del cantiere in piazza Italia coinciderà con l’interruzione di tre mesi del tratto Pistoia-Montecatini lungo la linea ferroviaria Firenze-Lucca, arrivando alla conclusione del raddoppio fino alla nostra città, prevista entro fine anno. Lanazione.it - Montecatini: lavori Rfi in piazza Italia, ci siamo. Rinasce la fontana del Mazzoni Leggi su Lanazione.it , 8 aprile 2025 – “Idi rifacimento delle esterno della stazione-Monsummano, che prevedono anche il recupero e la riattivazione dellaideata da Angiolo, inizieranno tra la la fine di giugno e l’inizio di luglio, con un investimento di due milioni di euro da parte di Rete Ferroviariana”. È stato il sindaco Claudio Del Rosso, ieri pomeriggio, a dare la notizia della tanto attesa attivazione del cantiere. Accanto a lui, ha voluto il suo predecessore Luca Baroncini, in segno di riconoscimento e stima per l’impegno profuso durante il suo mandato per l’opera. “È un piacere averlo accanto a me in questa occasione – ha sottolineato Del Rosso –. L’inizio del cantiere incoinciderà con l’interruzione di tre mesi del tratto Pistoia-lungo la linea ferroviaria Firenze-Lucca, arrivando alla conclusione del raddoppio fino alla nostra città, prevista entro fine anno.

