Montecarlo Berrettini manda Zverev ko e vola agli ottavi di finale

Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Reduce dal successo all’esordio su Mariano Navone (6-4, 6-4), il quasi 29enne romano ha sconfitto anche il tedesco Alexander Zverev – numero due al mondo e testa di serie numero uno del torneo – staccando il pass per gli ottavi di finale.Berrettini da urlo a MontecarloL’azzurro, autore di un’ottima prestazione, si è imposto in rimonta col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 maturato in circa due ore e mezza (2 h e 29 minuti). Il suo prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra il ‘nostro’ Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka. Intanto Matteo, grazie alle due affermazioni ottenute sulla terra rossa monegasca, ha già virtualmente guadagnato altrettante posizioni nel ranking passando dalla piazza numero 33 alla numero 31 della classifica live. Ilnapolista.it - Montecarlo, Berrettini manda Zverev ko e vola agli ottavi di finale Leggi su Ilnapolista.it Buona la seconda per Matteoal Masters 1000 di. Reduce dal successo all’esordio su Mariano Navone (6-4, 6-4), il quasi 29enne romano ha sconfitto anche il tedesco Alexander– numero due al mondo e testa di serie numero uno del torneo – staccando il pass per glidida urlo aL’azzurro, autore di un’ottima prestazione, si è imposto in rimonta col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 maturato in circa due ore e mezza (2 h e 29 minuti). Il suo prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra il ‘nostro’ Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka. Intanto Matteo, grazie alle due affermazioni ottenute sulla terra rossa monegasca, ha già virtualmente guadagnato altrettante posizioni nel ranking passando dalla piazza numero 33 alla numero 31 della classifica live.

Montecarlo, Berrettini manda Zverev ko e vola agli ottavi di finale. Berrettini-Zverev, dove vedere il match oggi all'Atp Montecarlo. Matteo Berrettini manda in delirio Montecarlo! Zverev va k.o. in tre set. ATP Montecarlo, Berrettini ribalta Zverev e fa un favore a Sinner: Matteo aspetta Musetti agli ottavi di finale. FINALE Montecarlo, Berrettini-Zverev 2-6 6-3 7-5. Matteo per sé e per Sinner!. Berrettini-Zverev al Montecarlo Masters: orario, precedenti e dove vederla. Ne parlano su altre fonti

Diretta Live Berrettini-Zverev 2°Turno Montecarlo: Sascha prolunga la sfida, controbreak e nuova parità - La sfida che andrà in scena tra pochi minuti sul manto rosso di Montecarlo sarà la settima volta che i due tennisti si affrontano. Il tedesco è avanti 4-2 nei precedenti; mentre Berretti si è imposto ... (sport.virgilio.it)

Matteo Berrettini manda in delirio Montecarlo! Zverev va k.o. in tre set - Il giocatore romano si regala la vittoria più importante del suo 2025: battuto il numero 2 del mondo al debutto nel Principato! Matteo Berrettini è tornato grande per davvero. Tanti erano stati i segn ... (tennisitaliano.it)

Berrettini principesco a Montecarlo: eliminato Zverev! - Il tennista italiano piazza il colpo del torneo eliminando la testa di serie numero 1 in tre set. Possibile derby azzurro al prossimo turno ... (tuttosport.com)