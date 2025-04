Monte San Savino in festa | BlueKaos torna e scatena la febbre ’90

Monte San Savino si prepara a vivere una notte magica all'insegna della nostalgia e dell'energia pura: sabato 12 aprile il Karisma Club apre le sue porte per il ritorno ufficiale del BlueKaos, la storica serata anni '90 che ha fatto ballare generazioni intere.? I biglietti sono andati a ruba: sold out per questo evento imperdibile che prenderà il via alle ore 21:00 con la cena, per poi scatenarsi fino a notte fonda con una festa che si preannuncia leggendaria. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, tra le sonorità indimenticabili della dance anni '90, atmosfere psichedeliche, e quell'energia inconfondibile che solo il BlueKaos riusciva a trasmettere.? In consolle, i protagonisti di sempre, i DJ e vocalist che hanno scritto la storia del clubbing locale:MikelinoPipiSonikMr LeoNoceSuper PepiCon il loro sound iconico e le vibrazioni old school, faranno rivivere al pubblico le emozioni di un'epoca irripetibile.

