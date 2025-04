Davidemaggio.it - Monica Giandotti nuova conduttrice di TG2 Post

Il TG2continua a non trovare pace. Dopo l’addio di Manuela Moreno, avvenuto circa un mese fa, il talk di approfondimento, vera e propria zavorra dal punto di vista degli ascolti di Rai 2, cambia ancora il suo volto di riferimento. Da lunedì 14 aprile arriva alla conduzione.Come anticipa LaPresse, laè stata assegnata alla redazione Esteri del TG2 e condurrà, dal lunedì al venerdì alle 21 dopo il TG2 della sera, i vari appuntamenti con TG2lascia TG3 Linea NotteGiocoforza, lascerà la guida di TG3 Linea Notte, ponendo anche fine ai battibecchi a distanza con Massimo Giletti, che ogni lunedì sera le cede la linea con Lo Stato delle Cose.Caro Massimo, grazie per la linea. Una piccola annotazione: èe non Giannotti, così magari la prossima ci salutiamo con i cognomi giustiè soltanto l’ultimo dei commenti piccati con cui, ieri, laha preso la linea dal collega.