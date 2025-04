Mondiali Giovani e Cadetti di Scherma 2025 brilla di bronzo la sciabola Under 17 di Reale

2025 – Luccica di bronzo la sciabola di Leonardo Reale. Porta la sua firma la seconda medaglia per l’Italia, in altrettante giornate di gare, al Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”. Lo sciabolatore del Frascati Scherma ha conquistato il terzo gradino del podio nella competizione individuale Under 17: Giovanissimo eppure già “veterano” su pedane così importanti, Leo oggi in Cina ha conquistato la sua prima medaglia iridata, che aveva solo sfiorato nei due Campionati del Mondo Giovanili a cui aveva partecipato a Plovdiv nel 2023 e a Riyad lo scorso anno.Un bronzo prezioso, inseguito, voluto, meritato. Eppure la marcia verso il podio di Leonardo Reale era cominciata in salita. Due sconfitte (e quattro vittorie) nella fase a gironi lo avevano infatti costretto a partire da numero 27 del tabellone di eliminazione diretta, e quell’inizio non esaltante s’è rivelato uno stimolo in più. Leggi su Ilfaroonline.it Wuxi, 8 aprile– Luccica diladi Leonardo. Porta la sua firma la seconda medaglia per l’Italia, in altrettante giornate di gare, al Mondiale“Wuxi”. Lotore del Frascatiha conquistato il terzo gradino del podio nella competizione individuale17:ssimo eppure già “veterano” su pedane così importanti, Leo oggi in Cina ha conquistato la sua prima medaglia iridata, che aveva solo sfiorato nei due Campionati del Mondoli a cui aveva partecipato a Plovdiv nel 2023 e a Riyad lo scorso anno.Unprezioso, inseguito, voluto, meritato. Eppure la marcia verso il podio di Leonardoera cominciata in salita. Due sconfitte (e quattro vittorie) nella fase a gironi lo avevano infatti costretto a partire da numero 27 del tabellone di eliminazione diretta, e quell’inizio non esaltante s’è rivelato uno stimolo in più.

Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” – Prima giornata con le gare individuali di sciabola Under 20 / Link risultati live. Mondiali Giovani e Cadetti di Scherma 2025, brilla di bronzo la sciabola Under 17 di Reale. Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” – Tutti i risultati della spedizione azzurrina in Cina. Scherma, primo titolo azzurro ai Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”. Campionati del Mondo Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”, è scattata con i primi arrivi in Cina la spedizione azzurrina per la kermesse iridata in programma dal 7 al 15 aprile. Campionati Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”. Ne parlano su altre fonti

Mondiali U17, Leonardo Reale medaglia di bronzo nella sciabola - WUXI (CINA) (ITALPRESS) – Luccica di bronzo la sciabola di Leonardo Reale. Porta la sua firma la seconda medaglia per l’Italia, in altrettante giornate di gare, al Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi ... (italpress.com)

Frascati Scherma, via ai mondiali Under 20: cinque i convocati, doppio impegno per Leonardo Reale - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Sono iniziati i mondiali Under 20 che si disputano a Wuxi, in Cina. Il Frascati Scherma ha subito “palpitato” per i fratelli Edoa ... (osservatoreitalia.eu)

Scherma: il livornese Cosimo Bertini è campione del mondo U20 - L’Italia della scherma riparte dall’oro di Cosimo Bertini. È lui il nuovo campione del mondo di sciabola maschile Under 20: il livornese ha trionfato a Wuxi, in Cina, nella giornata inaugurale dei Mon ... (msn.com)