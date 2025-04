’Mondi connessi’ Brera Design Week apre gli ’Orizzonti’

Brera Design Apartment (via Palermo 1), curato dallo studio Zanellato-Bortotto. Un manifesto progettuale che riflette l’anima del luogo. Brera Design Week torna in questa edizione con i professionisti e i brand già presenti nel quartiere, tra cui 204 showroom permanenti, comprese 14 nuove aperture, con una previsione totale di oltre 300 iniziative. Ma uno dei focus di Brera sarà l’Appartamento, 100 metri quadrati che nascono dall’incontro con Daniele Bortotto e Giorgia Zanellato, fermi nella sua stratificazione firmata dai diversi Designer che si sono susseguiti negli anni. Quotidiano.net - ’Mondi connessi’. Brera Design Week apre gli ’Orizzonti’ Leggi su Quotidiano.net "Mondi Connessi" è il tema proposto quest’anno dal Fuorisalone. E il tema rispecchia l’anima poliedrica di un distretto della città che mixa bene artigianato, arte, cultura, lifestyle ed enogastronomia . Lo stesso intreccio di interpretazioni e punti di vista, ma anche di colori, sfumature, materiali e segni grafici anima anche il progetto "Orizzonti": il nuovo allestimento delApartment (via Palermo 1), curato dallo studio Zanellato-Bortotto. Un manifesto progettuale che riflette l’anima del luogo.torna in questa edizione con i professionisti e i brand già presenti nel quartiere, tra cui 204 showroom permanenti, comprese 14 nuove aperture, con una previsione totale di oltre 300 iniziative. Ma uno dei focus disarà l’Appartamento, 100 metri quadrati che nascono dall’incontro con Daniele Bortotto e Giorgia Zanellato, fermi nella sua stratificazione firmata dai diversier che si sono susseguiti negli anni.

