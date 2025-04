Robadadonne.it - Modern Gender Gap: perché le donne e gli uomini giovani votano in modo diverso

Negli ultimi anni, sta emergendo in maniera sempre più palese un divario di genere che afferisce alin cui. Questo divario, che prende il nome diGap, rappresenta un’istantanea dei cambiamenti sociali, culturali e politici attuali e, per tale ragione, si staglia come un fenomeno sempre più diffuso nelle democrazie contemporanee.Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio e quali sono le sue caratteristiche. Vi raccomandiamo.pay gap,a rimetterci soldi e benessere non sono solo leLa discrepanza nei salari percepiti danon è solo un’ingiustizia e un’inaccettabile discriminazione, ma è anche causa di un si.