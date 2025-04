Modena spaccata nella notte e fuga con la refurtiva | arrestati due ladri trovati con la merce rubata in tasca

Modena, due marocchini arrestati per furto aggravato in un negozio. Intervento della Polizia in via Emilia Ovest. Notizie.virgilio.it - Modena, spaccata nella notte e fuga con la refurtiva: arrestati due ladri trovati con la merce rubata in tasca Leggi su Notizie.virgilio.it , due marocchiniper furto aggravato in un negozio. Intervento della Polizia in via Emilia Ovest.

