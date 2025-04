Moda luxury e servizi esclusivi | THEBS ridefinisce lo shopping digitale d’alta gamma

Moda firmati dalle maison internazionali più amate? Negli ultimi anni, la risposta al desiderio di uno shopping di alto livello è rappresentata da THEBS, piattaforma italiana innovativa che propone un catalogo sempre aggiornato e curato nei minimi dettagli.THEBS si è affermato, con successo crescente, come marketplace di riferimento del settore luxury fashion, grazie a una proposta distintiva che coniuga il prestigio autentico delle boutique fisiche alla comodità e velocità della dimensione digitale. Nato da un progetto firmato Camera Buyer Italia, associazione che riunisce i principali retailer multibrand italiani ed europei, THEBS porta con sé tutta la garanzia dello storico marchio The Best Shops®, sinonimo di qualità e autenticità nel retail d'alta gamma.

