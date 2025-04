Mister Silvio Baldini taglia un traguardo storico da record

Mister Silvio Baldini è il decano delle panchine di Serie C. E sta per festeggiare un traguardo eccezionale, storico e da record. Il tecnico del Pescara, infatti, nella sfida di recupero contro l'Arezzo, in data 9 aprile (ed originariamente previsto sabato 29 marzo), festeggerà le 800 panchine in.

