Nerdpool.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning, Tom Cruise sfida l’impossibile nel nuovo trailer

Paramount Pictures hamente svelato ilcompleto di– The, ottavo capitolo della celebre saga d’azione con protagonista Tomnei panni dell’agente Ethan Hunt. Il film, diretto da Christopher McQuarrie, uscirà nelle sale il 22 maggio 2025, promettendo sequenze mozzafiato e colpi di scena indimenticabili.Iloffre un’anteprima delle spettacolari acrobazie che hanno reso famosa la serie, conche si cimenta in imprese al limite dell’umano, tra cui appendersi a un biplano in volo e lanciarsi da una portaerei. Queste scene non solo evidenziano l’impegno dell’attore nel realizzare personalmente le sue performance, ma sottolineano anche l’intensità e l’adrenalina che pervadono l’intero film.La trama riprende gli eventi di– Dead, con Ethan e il suo team dell’IMF impegnati in una corsa contro il tempo per fermare Gabriel (interpretato da Esai Morales) e una minaccia nota come l’Entità, un’intelligenza artificiale fuori controllo.