Mission | Impossible – The Final Reckoning sarà presentato a Cannes 2025

Gli organizzatori del Festival dihanno confermato la presenza di- Thetra le proiezioni fuori concorso dell'edizione- The: la conferma è stata diramata dall'ufficio stampa del festival francese, svelando anche quando si svolgerà l'attesa anteprima alle presenze delle star. Il cast del film, diretto da Christopher McQuarrie, guidato da Tom Cruise sfilerà sul red carpet il 14 maggio. L'appuntamento sulla Croisette La proiezione in programma al Grand Théâtre Lumière si svolgerà quindi ben una settimana prima del debutto nelle sale francesi dell'ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt.- Thepoi distribuito nei cinema italiani il 22 maggio e in quelli americani .