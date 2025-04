Miryam Viglianisi la cattiva ragazza di Vimodrone assolta dall' accusa di estorsione

dall'accusa di avere perseguitato, aggredito e sfregiato con un cutter la rivale in amore perché non accettava la nuova relazione del suo ex compagno, col quale ha avuto un figlio che ora ha 5 anni. Ma intanto oggi il Tribunale di Monza ha assolto dall'accusa di concorso in estorsione Miryam Viglianisi, 23enne di Vimodrone, mentre ha condannato a 8 mesi di reclusione non per estorsione ma per esercizio arbitrario delle proprie ragioni il suo ex Joseph Melliti, 27 anni. Per loro la Procura di Monza aveva chiesto rispettivamente la condanna a 3 anni e mezzo e a 5 anni e mezzo di reclusione. Il giovane era stato arrestato dai carabinieri nel novembre 2023 ed era ancora detenuto in carcere per questa vicenda. Secondo l'accusa, il 12 ottobre precedente si era presentato a casa di un 52enne di Cologno Monzese, Fabio T.

