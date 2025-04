Ilgiorno.it - Miniere per gli adulti, carceri per i bambini

Ultimamente troppi, sin dalla tenera età, vengono esposti ai social media, quasi obbligati dai genitori; vengono filmati e fotografati per catturare visualizzazioni e like. II problemi che i social creano alle generazioni più giovani sono diversi. In primo luogo, molte volte i genitori, per evitare di dover badare costantemente ai propri figli, preferiscono dare loro il telefono o il tablet, in modo che lo schermo li catturi e li faccia stare tranquilli. Inoltre spesso nei nostri ragazzi si crea una vera e propria dipendenza, tanto da finire a volere sempre ossessivamente il telefono, come una droga a lento rilascio, perché abituati fin da piccoli, in un’età in cui il cervello è ancora in fase di sviluppo e adattamento. Inoltre la navigazione sui social avviene senza supervisione, spesso senza che i genitori sappiano cosa succede tra quegli schermi.