Minibond in ripresa | oltre 15 miliardi raccolti dalle imprese

Il 2024 è stato un anno positivo per i, dopo la frenata registrata l’anno precedenti, unico dal 2013 ad aver registrato un rallentamento. L’anno appena concluso ha registrato infatti una raccolta di 1,515di euro, in aumento del 32% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’Osservatorio suidella School of Management del Politecnico di Milano.Il mercato deiè cresciuto ogni anno dal 2013, eccetto nel 2023, raggiungendo un valore nominale complessvo di 12,56di euro ed attraendo nuove aziende, grazie soprattutto al contributo di programmi supportati da garanzie pubbliche e da operazioni di sistema come i basket bond. Ma ci sono anche fattori frenanti che ancora limitano lo spessore del mercato, come i costi diretti di emissione.Crescita favorita da aziende più grandiL’aumento èda attribuire esclusivamente alle aziende più grandi, in quanto il capitale che compete alle PMI ammonta solo a 686 milioni di euro, in calo sull’anno precedente.