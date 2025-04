Minaccia la ex con un coltello da caccia | vuole i soldi per comprare la droga Arrestato

Minacciata dall'ex con un coltello da caccia, per farsi dare i soldi, che servivano per comperare la droga. Maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata: sono i reati che gravano sull'uomo, classe 1983, Arrestato dalla Polizia in flagranza differita La denuncia è scattata a seguito di una violenta lite. L'uomo, ubriaco, si era recato nel suo appartamento insultandola e chiedendole di consegnargli del denaro per acquistare droga. La donna ha poi raccontato che al suo rifiuto, l’ex marito l’aveva Minacciata con un grosso coltello, circostanza che l’aveva indotta ad assecondare le richieste dell’uomo e a consegnagli il denaro in suo possesso. L’uomo, successivamente allontanatosi dall’abitazione, è stato in seguito rintracciato dai poliziotti nei pressi del condominio. Lanazione.it - Minaccia la ex con un coltello da caccia: vuole i soldi per comprare la droga. Arrestato Leggi su Lanazione.it Perugia, 8 aprile 2025 - Momenti di terrore per una donna,ta dall'ex con unda, per farsi dare i, che servivano per comperare la. Maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata: sono i reati che gravano sull'uomo, classe 1983,dalla Polizia in flagranza differita La denuncia è scattata a seguito di una violenta lite. L'uomo, ubriaco, si era recato nel suo appartamento insultandola e chiedendole di consegnargli del denaro per acquistare. La donna ha poi raccontato che al suo rifiuto, l’ex marito l’avevata con un grosso, circostanza che l’aveva indotta ad assecondare le richieste dell’uomo e a consegnagli il denaro in suo possesso. L’uomo, successivamente allontanatosi dall’abitazione, è stato in seguito rintracciato dai poliziotti nei pressi del condominio.

