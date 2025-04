Lanazione.it - Mimmo Cavallo ospite di Punto Radio Cascina

, 8 aprile 2025 – E'l'di domani alle 14 di Cartoline digitali, il programma in diretta sulle frequenze dicondotto da Luca Doni e realizzato in collaborazione con Alessandro Galli. Nell'occasione il cantautore pugliese parlerà dell'uscita del nuovo album e del singolo "Taranta d'oriente", ma anche della sua partecipazione ala serata in onore di Mia Martini in programma a maggio a Montecatini Terme per la rassegna "Acqua in bocca ma non troppo". Il brano diche accompagna l'uscita del suo ultimo disco è il risultato della visione magica, che si è sedimentata nella sua mente, nel tempo indefinito dell’infanzia, di un mondo fatto di “cunti”, canti, fate, spiritelli, animali parlanti, processioni del santo, scjanari, laùri. La canzone racconta il Salento, il mito della Taranta che ci riporta a Dioniso signore del caos e della rinascita con la maschera del caprone con a tracolla i campanacci, maschera zoomorfa dei mamuthones sardi che ben rappresenta il dio e che è stata usata anche come immagine di copertina.