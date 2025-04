Milano rapine in strada con cacciaviti e cocci di bottiglia arrestati 3 marocchini e 4 peruviani le aggressioni in stazione Centrale e via Padova

Milano la polizia ha eseguito sette arresti per rapine in strada, a distanza di poche ora l'uno dall'altro. Dopo tre fermi in zona stazione Centrale qualche ora dopo, nella giornata di domenica 6 aprile, il personale dell Ilgiornaleditalia.it - Milano, rapine in strada con cacciaviti e cocci di bottiglia, arrestati 3 marocchini e 4 peruviani, le aggressioni in stazione Centrale e via Padova Leggi su Ilgiornaleditalia.it Gli arresti sono stati fatte a distanza di poche ora l'uno dall'altro Ala polizia ha eseguito sette arresti perin, a distanza di poche ora l'uno dall'altro. Dopo tre fermi in zonaCentrale qualche ora dopo, nella giornata di domenica 6 aprile, il personale dell

Gioielliere ucciso con un cacciavite: il risarcimento "irrisorio" al figlio dopo 10 anni. Milano, rapine in strada con cacciaviti e cocci di bottiglia, arrestati 3 marocchini e 4 peruviani, le aggressioni in stazione Centrale e via Padova.

