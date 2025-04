Milano ragazza 29enne investita e uccisa da moto vicino alla Bocconi

Milano questa mattina: una ragazza di 29 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto nella zona dell'università Bocconi. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:20 in viale Tibaldi, all'incrocio con via Bazzi. Nonostante i tentativi di soccorso, la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è giunta in condizioni critiche. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvarla e la ragazza è deceduta poco dopo il ricovero. La polizia locale è al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vittima stesse attraversando la strada all'altezza della corsia preferenziale proprio mentre sopraggiungeva una moto. Il motociclista di 28 anni, non essendo riuscito a evitare l'impatto, è finito a terra.

