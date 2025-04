Quotidiano.net - Milano ospita Qn Distretti: innovazione e sostenibilità al centro del dibattito

Prosegue il ciclo di incontri Qn- Le sfide dei territori e deiitaliani, il format ideato da Qn Quotidiano Nazionale del Gruppo Monrif per analizzare il presente e il futuro delle filiere produttive del Paese. Il prossimo appuntamento, 'incontra l': il futuro trae design', si terrà il 10 aprile alContract District e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico. L'evento, si legge in una nota, sarà un'occasione di confronto sui temi chiave per la competitività deiitaliani:tecnologica e design. Attraverso dati esclusivi, testimonianze dirette e untra i protagonisti del settore, si cercheranno risposte concrete alle nuove sfide del mercato, evidenziando il ruolo cruciale della collaborazione tra imprese e territori.