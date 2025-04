Lapresse.it - Milano, morta in ospedale 29enne investita da una moto

lada una. Non ce l’ha fatta la ragazza, che aveva subito l’incidente questa mattina in via Carlo Bazzi, vicino all’Università Bocconi. Troppo gravi le condizioni in cui la donna è arrivata all’Niguarda, dove ènonostante le manovre salvavita dei medici.L’incidente si è verificato intorno alle 8.20, all’angolo con viale Toscana. Laè stata rinvenuta dal 118 già in arresto cardiocircolatorio mentre ilciclista che l’ha travolta, un uomo di 28 anni, ha riportato un trauma al braccio e alla gamba ed è stato trasferito in codice giallo al Policlinico.