Laprimapagina.it - Milano. Maricela Rivas Hernandez travolta e uccisa da una moto vicino alla Bocconi

Leggi su Laprimapagina.it

, 29 anni, è morta nella mattinata di martedì 8 aprile, dopo essere stata investita da unaall’angolo tra via Bazzi e viale Toscana, nei pressi dell’Università. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 8.20.In base ad una prima ricostruzione,stava attraversando la strada nei pressi della fermata della linea 90-91 sulla corsia preferenziale, subito dopo l’incrocio con via Bazzi, in direzione di piazzale Lodi. In quel momento sopraggiungeva unaguidata da un ventottenne che, pur tentando di frenare bruscamente, non è riuscito a evitare l’impatto. Ilciclista è poi caduto, scivolando per alcune decine di metri.è stata sbalzata per diversi metri, finendo contro una cabina elettrica sulla banchina.