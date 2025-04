Milano Fontana incontra il comitato Famiglie sospese

incontrato il comitato “Famiglie sospese-Vite in attesa”, cioè il gruppo che rappresenta le Famiglie che a Milano hanno acquistato una casa oggetto di indagine. "Non ho potuto fare altro che ribadire la mia solidarietà verso chi sta subendo un danno importante e ho ribadito quello che ho sempre detto, ovvero che il Salva-Milano, che sia questo o che sia una forma diversa, va assolutamente realizzato". Tgcom24.mediaset.it - Milano, Fontana incontra il comitato "Famiglie sospese" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il governatore hato il-Vite in attesa”, cioè il gruppo che rappresenta leche ahanno acquistato una casa oggetto di indagine. "Non ho potuto fare altro che ribadire la mia solidarietà verso chi sta subendo un danno importante e ho ribadito quello che ho sempre detto, ovvero che il Salva-, che sia questo o che sia una forma diversa, va assolutamente realizzato".

