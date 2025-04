Milano Design Week | Regione Lombardia invita a guardare la città da una nuova prospettiva

guardare. dall’alto. In occasione della Milano Design Week 2025, Regione Lombardia apre eccezionalmente le porte del Belvedere — intitolato a Silvio Berlusconi — al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo una vista mozzafiato sul panorama urbano e sul cuore pulsante degli eventi del Design. A fare da cornice, l’Oasi Life Experience, lo spazio espositivo che anima la piazza antistante fino a domenica 13 aprile con installazioni, talk, mostre e appuntamenti aperti al pubblico.L’inaugurazione, avvenuta con la presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e degli assessori Barbara Mazzali (Design e Turismo) e Francesca Caruso (Cultura), ha dato il via a un programma ricco che mette al centro il ruolo chiave della Lombardia nel panorama del Design internazionale. Panorama.it - Milano Design Week: Regione Lombardia invita a guardare la città da una nuova prospettiva Leggi su Panorama.it Un Fuorisalone tutto da. dall’alto. In occasione della2025,apre eccezionalmente le porte del Belvedere — intitolato a Silvio Berlusconi — al 39° piano di Palazzo, offrendo una vista mozzafiato sul panorama urbano e sul cuore pulsante degli eventi del. A fare da cornice, l’Oasi Life Experience, lo spazio espositivo che anima la piazza antistante fino a domenica 13 aprile con installazioni, talk, mostre e appuntamenti aperti al pubblico.L’inaugurazione, avvenuta con la presenza del presidente dellaAttilio Fontana e degli assessori Barbara Mazzali (e Turismo) e Francesca Caruso (Cultura), ha dato il via a un programma ricco che mette al centro il ruolo chiave dellanel panorama delinternazionale.

