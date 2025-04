Amica.it - Milano Design Week, la libreria di luce nel cortile di Brera al Fuorisalone

(askanews) – Library of Light è metafora della conoscenza, un progetto per ildiin collaborazione con Pinacoteca die La Grandee con il contributo di Feltrinelli. Un viaggio tra scienza, filosofia e spiritualità per riportare laal centro della narrazione che si compie neld’onore della Pinacoteca di. GUARDA LE FOTOLa moda al2024 L’opera dell’artista britannica Es Devlin, celebre per le sue installazioni luminose, vuole rappresentare l’incontro tra, arte e tecnologia e ridefinisce il concetto di biblioteca come luogo di sapere e connessione: la, metafora di conoscenza, richiama il valore custodito nei libri, creando un legame simbolico tra eredità e innovazione.