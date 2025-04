Quotidiano.net - Milano Design Week: Iqos e Seletti presentano 'Curious X: Sensorium Piazza'

Leggi su Quotidiano.net

In occasione dellaha svelato "X:", l'installazione firmata in collaborazione cone allestita all'interno di Tortona Rocks, presso l'Opificio 31, dall'8 al 13 aprile. Un progetto immersivo e multisensoriale che celebra la curiosità come motore di innovazione e connessione. Con una reinterpretazione della classicaitaliana, "" fonde arte,e tecnologia per dare vita a uno spazio dove le persone possono incontrarsi, interagire e vivere un'esperienza coinvolgente. L'installazione, infatti, trasforma lo spettatore in protagonista, raccogliendo e reinterpretando frammenti di voci, ricordi e immagini dei visitatori, in un flusso continuo tra reale e digitale. "Larappresenta per noi un momento simbolico.