Milano Design Week a Palazzo Litta c’è Futura | il pianeta virtuale di Plenitude Un’esperienza ludica e immersiva

Milano, 8 aprile 2025 – In occasione della Milano Design Week, Plenitude parteciperà alla mostra MoscaPartners Variations, che si terrà a Palazzo Litta dal 7 al 13 aprile, presentando Futura, il suo pianeta virtuale nel metaverso, un viaggio verso la transizione energetica e nuove forme di energia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico a pratiche maggiormente sostenibili e comportamenti virtuosi in tema di risparmio ed efficienza energetica, stimolando le persone a trasferire nel mondo reale le competenze acquisite nel metaverso. Ognuno dei continenti di Futura è un territorio in evoluzione, in cui Plenitude vuole stimolare una riflessione sul tema dell’energia grazie anche a un Design distintivo, che richiama la scoperta e la migrazione, perfettamente coerente con il tema della mostra, Migrations. Ilgiorno.it - Milano Design Week, a Palazzo Litta c’è Futura: il pianeta virtuale di Plenitude. Un’esperienza ludica e immersiva Leggi su Ilgiorno.it , 8 aprile 2025 – In occasione dellaparteciperà alla mostra MoscaPartners Variations, che si terrà adal 7 al 13 aprile, presentando, il suonel metaverso, un viaggio verso la transizione energetica e nuove forme di energia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico a pratiche maggiormente sostenibili e comportamenti virtuosi in tema di risparmio ed efficienza energetica, stimolando le persone a trasferire nel mondo reale le competenze acquisite nel metaverso. Ognuno dei continenti diè un territorio in evoluzione, in cuivuole stimolare una riflessione sul tema dell’energia grazie anche a undistintivo, che richiama la scoperta e la migrazione, perfettamente coerente con il tema della mostra, Migrations.

Alla Milano Design Week 2025 Lavazza rivoluziona il concetto di capsula in compagnia di Sinner - Nella moda, il “su misura” è sempre la scelta migliore. Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... (vogue.it)

Audi alla Milano Design Week con il progetto flaxability - In occasione della Design Week, Audi torna protagonista a Milano con la sua Audi House of Progress, ospitata negli spazi di Portrait Milano, nel cuore del Quadrilatero della moda. Fino al 13 aprile, i ... (ilsole24ore.com)

Milano Design Week 2025, gli appuntamenti da non perdere se siete appassionati di moda - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano Design Week 2025, gli appuntamenti da non perdere se siete appassionati di moda ... (tg24.sky.it)