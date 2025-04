Milano – Cortina 2026 | partita la vendita libera dei biglietti

Dalle 10 di oggi, 8 aprileÈ iniziata oggi, 8 aprile 2025, alle ore 10:00, ladeiper i Giochi Olimpici Invernali di, che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Contemporaneamente, proseguirà ladeiper i Giochi Paralimpici, previsti dal 6 al 15 marzo. ?Fino al 6 maggio 2025, sarà attiva la promozione Early Bird, che offre prezzi agevolati per alcune sessioni selezionate. ?tickets..orgDettagli importanti:Acquisto: disponibili esclusivamente tramite il portale ufficiale: https://tickets..org/.?Limite di acquisto: fino a un massimo di 25per utente.?Tipologia: tutti isaranno digitali e nominativi.?Metodo di pagamento: Visa è il metodo ufficiale di pagamento, in linea con la partnership storica con i Giochi.

Milano Cortina 2026 Venues: tutte le info utili.

Milano-Cortina 2026: come organizzarsi al meglio.

Milano-Cortina, la pista di bob è quasi pronta (contro ogni previsione). Ma così Cortina sarà sempre più un posto per ricchi.

Milano Cortina: One Year To Go alle Paralimpiadi.

I migliori ristoranti di Cortina scelti dal.

La guida definitiva di ai luoghi di Milano-Cortina 2026.