Milano Cortina 2026 al via la vendita dei biglietti delle Olimpiadi Dalle occasioni curling e hockey al Gala da Paperoni | cosa si può comprare

E oraè davvero a portata di mano, portafoglio permettendo. Oggi 8 aprile ha aperto lalibera deiper le esibizioniprossimeinvernali ospitate dall’Italia, così come per i Giochi paralimpici: i due eventi sono in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo. Sul sito ufficiale dedicato – https://tickets..org/ – sono infatti disponibili da oggi iper le centinaia di gare ed esibizioni che animeranno il prossimo invernod’Ampezzo, ma pure Bormio e Livigno, Anterselva e la Val di Fiemme. Per poco meno di un mese, fino al prossimo 6 maggio, isono disponibili in promozione Early Bird: i prezzi proposti ora vanno considerati dunque agevolati, anche se solo «per alcune sessioni».