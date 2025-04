Milano contro il concerto di Behemoth Satyricon e Rotting Christ

Milano scoppia la guerra contro il concerto di Behemoth, Satyricon e Rotting Christ, considerati “satanici”.Il 9 aprile 2025 l’Alcatraz di Milano ospiterà una delle date più attese del circuito black metal europeo: Behemoth, Satyricon e Rotting Christ sullo stesso palco. Un evento che per molti fan rappresenta un’occasione irripetibile, ma che per altri è una minaccia spirituale da fermare a ogni costo.A guidare l’offensiva è CitizenGO, organizzazione ultra-conservatrice nota per le sue campagne contro diritti civili, educazione sessuale e arte “non conforme”. La petizione da loro lanciata – che ha superato le 40.000 firme – accusa le band coinvolte di “promuovere apertamente il satanismo”, oltraggiare il cristianesimo, deridere Gesù Cristo e inscenare rituali anti-religiosi. “Non si tratta solo di musica – si legge nel testo – ma di una guerra pianificata contro la nostra fede e la nostra cultura”. Metropolitanmagazine.it - Milano contro il concerto di Behemoth, Satyricon e Rotting Christ Leggi su Metropolitanmagazine.it scoppia la guerraildi, considerati “satanici”.Il 9 aprile 2025 l’Alcatraz diospiterà una delle date più attese del circuito black metal europeo:sullo stesso palco. Un evento che per molti fan rappresenta un’occasione irripetibile, ma che per altri è una minaccia spirituale da fermare a ogni costo.A guidare l’offensiva è CitizenGO, organizzazione ultra-conservatrice nota per le sue campagnediritti civili, educazione sessuale e arte “non conforme”. La petizione da loro lanciata – che ha superato le 40.000 firme – accusa le band coinvolte di “promuovere apertamente il satanismo”, oltraggiare il cristianesimo, deridere Gesù Cristo e inscenare rituali anti-religiosi. “Non si tratta solo di musica – si legge nel testo – ma di una guerra pianificatala nostra fede e la nostra cultura”.

