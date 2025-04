Ilgiornaleditalia.it - Milano, Clinica Santa Rita “degli orrori” condannata al risarcimento di €70mila a Cittadinanzattiva, parte civile nel processo del 2008 su morte, lesioni pazienti e truffa al SSN

“I dati e le informazioni raccolte possono essere utilizzati per evitare che nuovi episodi come quelli del “caso” possano ripresentarsi, ma possono anche essere estremamente utili per la Regione Lombardia”, ha commentato Liberata Dell’Arciprete, segretario diLombardia