Milano | archiviazione per La Russa e Gilardoni in caso di violenza sessuale indagini su revenge porn

Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e dell'amico dj Tommaso Gilardoni, scaturita dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nel maggio 2023. I pm hanno, invece, chiuso le indagini sui due giovani contestando il reato di revenge porn per la diffusione, senza il consenso della ragazza, di immagini a contenuto sessuale. La Procura di Milano ha dunque contestato solo due distinti episodi, e non in concorso, tra i due ragazzi di revenge porn. A fine giugno 2023 era arrivata sul tavolo dei pm milanesi la denuncia della 22enne, la quale aveva raccontato che, dopo una nottata, tra il 18 e il 19 maggio di due anni fa, trascorsa nella discoteca vip milanese Apophis, dove aveva incontrato mentre era con un'amica l'ex compagno di liceo Leonardo Apache, si era risvegliata a casa La Russa e senza ricordare nulla. Quotidiano.net - Milano: archiviazione per La Russa e Gilardoni in caso di violenza sessuale, indagini su revenge porn Leggi su Quotidiano.net La Procura diha chiesto l'dell'inchiesta pera carico di Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato, e dell'amico dj Tommaso, scaturita dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nel maggio 2023. I pm hanno, invece, chiuso lesui due giovani contestando il reato diper la diffusione, senza il consenso della ragazza, di immagini a contenuto. La Procura diha dunque contestato solo due distinti episodi, e non in concorso, tra i due ragazzi di. A fine giugno 2023 era arrivata sul tavolo dei pm milanesi la denuncia della 22enne, la quale aveva raccontato che, dopo una nottata, tra il 18 e il 19 maggio di due anni fa, trascorsa nella discoteca vip milanese Apophis, dove aveva incontrato mentre era con un'amica l'ex compagno di liceo Leonardo Apache, si era risvegliata a casa Lae senza ricordare nulla.

