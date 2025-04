Ilfattoquotidiano.it - Milano, 29enne travolta e uccisa da una moto mentre attraversa la strada vicino all’università Bocconi

Una ragazza di 29 anni è morta dopo essere statada unaciclettava lain via Carlo Bazzi aall’angolo con viale Toscana, non lontano d. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20 del mattino.Secondo una prima ricostruzione lastava percorrendo a piedi via Carlo Bazzi quando, giunta all’incrocio, ha iniziato adre la. Improvvisamente sarebbe sopraggiunta lacondotta da un 28enne che non è riuscito ad evitarla, travolgendola. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la ventinovenne che era in arresto cardiaco. È stata anche trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il centauro, caduto durante l’impatto, ha riportato traumi ad un braccio e ad una gamba ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico.