Milano 29enne muore investita da moto

14.30 Non ce l'ha fatta la ragazza di 29 anni investita questa mattina da una moto a Milano, vicino all'Università Bocconi. La giovane donna è arrivata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, dove è morta nonostante le manovre salvavita dei medici. All'arrivo dell'ambulanza, la 29enne era già in arresto cardiocircolatorio. Il motociclista che l'ha travolta, un giovane di 28 anni, ha riportato traumi a un braccio e a una gamba ed è stato ricoverato in codice giallo.

