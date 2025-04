Milano 29enne investita e uccisa da una moto | attraversava la strada vicino alla Bocconi Ferito il motociclista

Milano, dopo essere stata travolta da una motocicletta guidata da un 28enne mentre attraversava la strada all’angolo tra via Bazzi e viale Tibaldi, vicino all’Università Bocconi. Sul posto sono arrivati polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la ragazza che era in arresto cardiaco e trasportarla all’ospedale Niguarda, ma per i medici non c’è stato nulla da fare. Anche il motociclista, che secondo le prime informazioni viaggiava a velocità elevata, è caduto a terra ed è stato trasportato al Policlinico, in condizioni non gravi con traumi a gamba e braccio. L’incidenteL’incidente è avvenuto alle 8.20 e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale. Secondo le prime informazioni sembra che la ragazza abbia attraversato la strada in corrispondenza della corsia preferenziale, scrive il Corriere della Sera. Leggi su Open.online Una donna di 29 anni è morta nella mattinata di martedì 8 aprile a, dopo essere stata travolta da unacicletta guidata da un 28enne mentrelaall’angolo tra via Bazzi e viale Tibaldi,all’Università. Sul posto sono arrivati polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la ragazza che era in arresto cardiaco e trasportarla all’ospedale Niguarda, ma per i medici non c’è stato nulla da fare. Anche ilciclista, che secondo le prime informazioni viaggiava a velocità elevata, è caduto a terra ed è stato trasportato al Policlinico, in condizioni non gravi con traumi a gamba e braccio. L’incidenteL’incidente è avvenuto alle 8.20 e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale. Secondo le prime informazioni sembra che la ragazza abbia attraversato lain corrispondenza della corsia preferenziale, scrive il Corriere della Sera.

