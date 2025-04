Milan senza Champions sarà rivoluzione rosa | ecco chi partirà

Milan, la mancata qualificazione alla Champions League obbliga i rossoneri a rivoluzionare la rosa: ecco i nomi di chi partirà.Il Milan si prepara a un'estate intensa e complessa sul fronte del calciomercato, complice l'alta probabilità di restare fuori dalla prossima edizione della Champions League. senza i ricavi garantiti dalla massima competizione europea e, forse, anche senza quelli provenienti da Europa League o Conference League, il club rossonero dovrà rivedere attentamente i propri piani, sia in entrata che in uscita.La dirigenza, composta da Furlani, Moncada, Ibrahimovic e dal nuovo direttore sportivo ancora da nominare, avrà l'obbligo di costruire una rosa competitiva seguendo le direttive del prossimo allenatore, cercando però di contenere le spese e senza chiedere sforzi economici eccessivi alla proprietà.

