Dailymilan.it - Milan, record di spettatori anche in una stagione grigia: i dati

Leggi su Dailymilan.it

, ecco ilsugliche fa capire tanto sull’attaccamento ai colori dei tifosi rossoneriIlsta vivendo unadifficile, segnata da alti e bassi, cambi in panchina e divergenze in dirigenza. Nonostante tutto, i rossoneri dominano in una classifica sorprendente: quella degli. Attualmente, occupano il nono posto in Serie A, a nove punti dalla zona Champions, un obiettivo che appare lontano. Con Sergio Conceiçao pronto a salutare a fine, l’unica speranza rimasta sembra essere la Coppa Italia, ma per arrivare alla finale di Roma dovranno affrontare l’Inter in semifinale. Fuori dal campo, però, c’è una buona notizia: il supporto dei tifosi non è mai venuto meno.Ilprimeggia in Serie A per numero di, superandol’Inter, nonostante il momento negativo.