Milan preoccupazione per Gimenez? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Gimenez, attaccante del Milan, è stato costretto ad uscire dal campo contro la Fiorentina: Ecco le ultime sulle sue condizioni

Milan, preoccupazione per Gimenez? Ecco le ultime sulle sue condizioni. Milan non destano preoccupazioni le condizioni di gimenez contro il napoli dovrebbe esserci. Fabrizio Romano: "Vi svelo i retroscena dietro le trattative per Gimenez e Joao Felix".

Milan, Gimenez non gira: dal mal di gol alle incompresioni con Conceicao, ecco cosa sta succedendo - Due mesi senza gol sono un periodo troppo grande per un attaccante come Santi Gimenez. L`ultimo era arrivato nella vittoria di misura contro il Verona che ha portato. (msn.com)

Milan, escluse lesioni per Gimenez: la data del possibile rientro - Sospiro di sollievo per il Milan e per Sergio Conceicao dopo i problemi fisici accusati da Santiago Gimenez e da Tammy Abraham contro la Fiorentina: i due attaccanti. (msn.com)

Gimenez in difficoltà, il Milan corre ai ripari: scelto il nuovo bomber - Il messicano sta facendo fatica nell'ultimo periodo: il Milan potrebbe fare un altro investimento per l'attacco a giugno ... (milanlive.it)