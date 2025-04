Calciomercato.it - Milan, osservato speciale: il sostituto di Maignan è un predestinato

Leggi su Calciomercato.it

Il futuro di Mikealè sempre più incerto. Il francese sembrerebbe tornato ai suoi livelli, ma questi potrebbe non bastare.Stando alle ultime notizie, infatti, le parti non si sarebbero ancora date appuntamento per parlare del rinnovo del contratto del francese, con i club di Premier League che starebbero cominciando ad informarsi in vista della prossima estate.Ildiè un(LaPresse) – calciomercato.itnon è più intoccabile, ed il fatto che ilavrebbe anche già messo gli occhi sul papabilelo conferma. Stiamo parlando di un profilo giovane e super talentoso, un, che la dirigenza rossonera osserverà con ancora più attenzione nel corso di questi quarti di finale di Champions League.Ildiè unNelle ultime uscite stagionali Mikesembrerebbe tornato ai suoi livelli, basti pensare alle incredibili parate contro Moise Kean in-Fiorentina.