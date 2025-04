Milan Maignan è ora un problema | scatta l’allarme nella dirigenza

Milan, adesso è un problema Mike Maignan: il portiere francese è stato il migliore contro la Fiorentina ma ora è caos

Milan, Maignan è ora un problema: scatta l'allarme nella dirigenza (Lapresse) – SerieAnews

Quando incide un portiere nell'economia di una stagione? Una domanda che non ha certo una risposta ben precisa. Tuttavia si possono ugualmente quantificare pressappoco i punti che una squadra può beneficiare grazie ad un portiere di livello. Se ci limitiamo al Milan, beh, Mike Maignan sicuramente è stato determinante nell'anno dello scudetto, tre stagioni fa.

Il portiere francese, titolare della selezione transalpina, è stato un portiere di assoluto spessore: un estremo difensore che garantisce almeno una decina di punti con le sue parate. E nelle ultime due stagioni è forse mancato al Milan per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

