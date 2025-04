Milan Longo sul DS | Tempistiche più lunghe nessun contatto con questo nome

Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, ha fornito aggiornamenti importanti sulla situazione del futuro DS del Milan

Nuovo DS Milan, Furlani cambia tutto! Ha preso questa decisione, tifosi spiazzati - Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha deciso di prendersi più tempo per la decisione finale sul dirigente da inserire nell’organigramma Intervenuto sul proprio profilo di X, Daniele Longo, ... (milannews24.com)

Nessuna scelta in tempi brevi, sarà un lungo casting per il ds: Furlani attende, il Milan non vuole sbagliare - Vittoria. Un obiettivo conclamato, ripetuto a più riprese, sottolineato in ogni forma e intervista. Se il presente rossonero non risponde esattamente a tale sostantivo,. (msn.com)

DS Milan: Paratici è in netta pole, ma le tempistiche si dilatano - Nuovo DS Milan: Fabio Paratici è il nome in cima alla lista dei desideri di Giorgio Furlani, ma le tempistiche potrebbero dilatarsi: i motivi DS MILAN PARATICI TEMPISTICHE – Accordo vicino, formalment ... (informazione.it)