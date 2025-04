Milan l’ex Juventus nel mirino | sfida aperta al Napoli

Milan, per rinforzarsi, ha messo nel mirino un ex giocatore della Juventus. Lanciato il guanto di sfida al Napoli: sarà battaglia in estate.L'ultima parola spetterà al nuovo direttore sportivo che, a breve, sarà inserito all'interno dell'organigramma: sfumato Fabio Paratici, ora in corsa ci sono Tony D'Amico e Igli Tare. Il Milan, in ogni caso, ha cominciato a muoversi al fine di individuare una serie di possibili rinforzi da prendere in estate e capire in che modo rafforzare l'attuale rosa. Diversi i colpi previsti, molti dei quali riguardanti il reparto offensivo. Nel mirino, ad esempio, è finito un ex Juventus seguito con particolare interesse anche dal Napoli.Milan, l'ex Juventus nel mirino: sfida aperta al Napoli (LaPresse) TvPlay.itParliamo di Dejan Kulusevski, tra le poche note liete del Tottenham.

