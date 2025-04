Milan ecco il nuovo nome per la guida dei rossoneri

Milan, in mezzo ad un periodo critico tornano le voci sugli allenatori: ecco l'ultima indiscrezioneIl Milan si prepara a una rivoluzione estiva dopo una stagione deludente, caratterizzata da risultati altalenanti. La sfida contro la Fiorentina è stata l'ennesima dimostrazione delle difficoltà: dopo soli venti minuti, i rossoneri erano già sotto 2-0. Prima un autogol sfortunato di Malick Thiaw, poi il gol di Moise Kean, che ha raggiunto quota 17 reti in campionato e si conferma tra i migliori attaccanti del momento.Il Milan ha reagito grazie a Tammy Abraham, autore del gol che ha accorciato le distanze. Poco dopo è arrivato il pareggio firmato da Luka Jovic al 64?, anche lui al secondo centro consecutivo. Nonostante la vittoria in Supercoppa italiana contro l'Inter, Sergio Conceiçao non è riuscito a trovare continuità.

