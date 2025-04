Milan Di Canio tuona | Walker deve concentrarsi sul calcio Ho saputo che …

Canio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kyle Walker, terzino del Milan arrivato dal Manchester City Pianetamilan.it - Milan, Di Canio tuona: “Walker deve concentrarsi sul calcio. Ho saputo che …” Leggi su Pianetamilan.it Paolo Di, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kyle, terzino delarrivato dal Manchester City

Milan, Di Canio tuona: “Walker deve concentrarsi sul calcio. Ho saputo che …”. Milan-Parma, Ravezzani tuona contro Di Canio: fatali quelle parole sul concerto. Ne parlano su altre fonti

Milan, Walker: “Un’opportunità da cogliere. Sulla fascia…” - Dopo un’accattivante proposta del Milan, l’inglese Kyle Walker è stato trasferito in prestito dal Manchester City con il diritto di riscatto a 5 milioni. Ormai lo sappiamo tutti. Durante lo scorso ... (calciostyle.it)

Milan, Walker: “Il mio futuro? Le parti devono raggiungere un accordo. Vedremo cosa succederà” - Kyle Walker, dopo il Derby di Coppa Italia pareggiato contro l’Inter, ha parlato del suo arrivo al Milan e non solo Il saluto al Manchester City, l’arrivo in Italia e la nuova sfida con il Milan: Kyle ... (gianlucadimarzio.com)

Milan, futuro incerto per Walker: riscatto in bilico, parla il giocatore - Il club rossonero riflette sulla possibilità di acquistare il terzino inglese dal Manchester City, mentre Walker lascia aperto ogni scenario sul suo futuro. Il Milan non ha ancora preso una decisione ... (notiziemilan.it)