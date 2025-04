Serieanews.com - Milan, 100 milioni dalle cessioni: addio a due super top

Ilè pronto a incassare 100in estate, previsti due addii ditop della rosa: ecco il piano dei rossoneri, 100a duetop (LaPresse) – SerieANews.comSenza i soldi garantiti dalla prossima Champions League e, forse, senza nemmeno quelli delle altre coppe europee, ilsi trova a un bivio. È ora di fare i conti con attenzione, perché il calciomercato estivo sarà decisivo. Da un lato c’è la necessità di rinforzare la rosa con giocatori di qualità, capaci di cancellare un 2024-25 insufficiente e ridare motivazioni a una squadra in cerca di riscatto.Dall’altro, c’è l’urgenza di sfoltire, cedendo chi non rientra più nei piani tecnici. Il nuovo direttore sportivo, ancora da scegliere, avrà questo compito insieme a Furlani, Moncada e Ibrahimovic: rinnovare l’organico rispettando le idee del prossimo allenatore, senza pesare troppo sulle tasche della proprietà, non sarà una passeggiata.